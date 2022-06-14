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محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعداية بنسبة نجاح 86.3%

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 10:13 م
محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعداية بنسبة نجاح 86.3% محافظ مطروح يعتمد النتيجة
مطروح - حسن مشالي

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اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  اليوم الثلاثاء، بحضور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى (2021 /2022) بالمحافظة بنسبة نجاح  86.3%، بزيادة 2% عن العام الماضى.
 
وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية ١٠٣٨٤ طالب نجح منهم ٨٩٥٧ طالب وطالبة، أما بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بلغت نسبة النجاح ٩٥% و١٠٠% للصم وضعاف السمع و١٠٠% للتلمذة الصناعية.
 
وحرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على الاتصال بأوائل الطلاب لتهنئتهم وأسرهم وسط فرحة وزغاريد من الأهل، معربا عن تقديره لجهد أسرهم في رعاية أبنائهم المتفوقين مقدما خالص تهنئته لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنياَ لهم مزيد من التفوق ومواصلـة النجاح لتحقيق نتائج مشرفة، وتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح على الرابط التالى: https://emis.gov.eg/

الاقصر

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