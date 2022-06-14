اليوم السابع
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محافظ قنا يستقبل 40 مواطنا بمكتبه لبحث شكواهم

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 02:27 م
محافظ قنا يستقبل 40 مواطنا بمكتبه لبحث شكواهم اللواء اشرف الداودى محافظ قنا
قنا- صابر سعيد

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استقبل  اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة والعميد محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، عدد من المواطنين  بمكاتبهم، للإستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

واستقبل محافظ قنا والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد، 40 مواطن، واستمعوا لشكوى كل مواطن على حده، ووعدوهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن

وقال محافظ قنا، إن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم ، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، و تم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع

وأضاف الداودي، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون ، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة


مكتب محافظ قنا

استقبال المواطنين

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