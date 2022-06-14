اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:47 م
أكرم القصاص
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مجلس مدينة قويسنا يمنع ذبح الأضاحى بالمنازل خلال العيد.. وعقوبة فورية للمخالف

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:18 م
مجلس مدينة قويسنا يمنع ذبح الأضاحى بالمنازل خلال العيد.. وعقوبة فورية للمخالف ذبح الأضاحى - صورة أرشيفية
المنوفية – فريق المحافظات

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حذرت رئاسة مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع الإدارة البيطرية بالمدينة، المواطنين، من الذبح بالمنازل خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

ووجه المحاسب سامى سرور رئيس مركز ومدينة قويسنا، جميع الجزارين بضرورة إبلاغ المسئولين بمجلس مدينة قويسنا مسبقا بالذبح في محلات الجزارة، وإلا سيتعرضوا للغرامات الفورية.

وكانت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، تحت إشراف الدكتور إبراهيم أبوالغار، مدير مديرية، ومدير إدارة الإرشاد الدكتور رمضان تعيلب، ومدير إدارة المجازر الدكتور هاني شمس الدين ومدير إدارة منوف البيطرية الدكتورة مها يسري، قد نظمت ندوة إرشادية برئاسة الدكتورة هبة عبد الهادي، في المدرسة الإعدادية ببرهيم التابعة لمركز منوف، لتوعية المواطنين عن شروط ذبح الأضحية والطرق الصحية لحفظ اللحوم، كما تم توعيتهم بقرار اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بضرورة الذبح داخل المجازر أو من خلال نقط ذبح توفرها الوحدات المحلية بمراكز المحافظة.

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