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لوجانسك: 2500 جندى أوكرانى يتواجدون بمصنع "آزوت" الكيميائى بمدينة سيفيرودونيتسك

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:48 م
لوجانسك: 2500 جندى أوكرانى يتواجدون بمصنع "آزوت" الكيميائى بمدينة سيفيرودونيتسك الحرب الأوكرانية الروسية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الداخلية بجمهورية لوجانسك الشعبية، أن نحو 2500 جندى يتواجدون فى منطقة مصنع "آزوت" الكيميائى فى مدينة سيفيرودونيتسك، لافتا إلى أن نسبة المرتزقة الأجانب تمثل نحو 25%

 

وأعلن مساعد وزير الداخلية بجمهورية لوجانسك الشعبية، فيتالي كيسيليوف، أن نحو ألفين وخمسمائة جندي يتواجدون في منطقة مصنع "آزوت" الكيميائي في مدينة سيفيرودونيتسك، موضحا أن نسبة المرتزقة الأجانب تمثل نحو 25%

 

وأضاف مساعد وزير الداخلية بجمهورية لوجانسك الشعبية، أنه وفقا للحسابات الأولية، فإن ما يقرب من 2.5 ألف جندي يتواجدون هناك، لافتا إلى أن هذا العدد هو نفس عدد المقاتلين الذين كانوا يتواجدون في منطقة "آزوفستال" في ماريوبول.


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