لصوص السيارات بالنزهة يعترفون: نفذنا جريمتين بأسلوب المفتاح المصطنع

كتب سليم على

اعترف أفراد تشكيل عصابى مكون من 3 أفراد أمام النيابة العامة بشمال القاهرة، تخصص نشاطه في سرقة السيارات بمنطقة القاهرة، أنهم ينفذون جرائمهم بأسلوب المفتاح المصطنع، كما أقروا بارتكابهم واقعتى سرقة بذات الأسلوب.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة سيارته عقب ركنها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن العثور على السيارة المستولى عليها عقب قيام مرتكبى الواقعة بالتخلى عنها بدائرة قسم شرطة الساحل كما أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم إحدى السيارات "قيادة أحدهم وملك والدته" والمُستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة

وتم بإرشادهم ضبط سيارة من متحصلات وقائع السرقة لدى عميلهم "حسن النية " (صاحب ورشة - مقيم بمحافظة القليوبية) ، أقر بشراء السيارة المشار إليها كخردة دون علمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.