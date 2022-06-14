اليوم السابع
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فحص كاميرات المراقبة لتحديد المتهم بالتخلص من طفل أمام مدرسة ببولاق الدكرور

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 10:08 ص
فحص كاميرات المراقبة لتحديد المتهم بالتخلص من طفل أمام مدرسة ببولاق الدكرور كاميرا مراقبة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على طفل حديث الولادة، أمام مدرسة في بولاق الدكرور، للتوصل لهوية الشخص المتورط في التخلص من الطفل.

كما استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد العثور على طفل أمام إحدى المدارس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن طالبة عثرت على طفل رضيع حديث الولادة، ملقى أمام المدرسة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإيداع الطفل دار رعاية، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

لجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على طفل حديث الولادة، أمام مدرسة في بولاق الدكرور، للتوصل لهوية الشخص المتورط في التخلص من الطفل.

كما استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد العثور على طفل أمام إحدى المدارس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن طالبة عثرت على طفل رضيع حديث الولادة، ملقى أمام المدرسة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإيداع الطفل دار رعاية، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


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