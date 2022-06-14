غرق شقيقين فى بحر شبين الكوم بالمنوفية.. والإنقاذ النهرى يواصل البحث

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام بحر شبين الكوم المار بقرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك لمتابعة قيام قوات الإنقاذ النهرى بالبحث عن شقيقين غرقا أمس، أثناء محاولة أحدهما إنقاذ الآخر من الغرق ببحر شبين الكوم.
لقى شقيقان مصرعهما غرقا بقرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية، يفيد من مصرع شخصان مصرعهما غرقا بقرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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