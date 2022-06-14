وذكرت الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ الروسي - في بيان اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية - أن 3 طردات شاركت فى هذا التمرين البحري العسكري، وهي "سيفرشيني"، و"جرومكي" و"بطل الاتحاد الروسي ألدار تسيدنجابوف".

وأوضح البيان أن سيناريو التمرين تضمن اكتشاف أحد الطرادات قاذفات عدو افتراضي متجهة في مسار نحو منطقة عمليات القطع البحرية، مشيرا إلى أن أطقم الطردات دمرت الهدف افتراضيا بوسائط الدفاع الجوي، موضحا أن الأهداف الافتراضية جرت محاكاتها أثناء التمرين إلكترونيا، فيما تم إجراء التمرين وفقا لخطة التدريب القتالي للأسطول في إحدى مناطق المحيط الهادئ.

ومن ناحية أخري، نشرت وزارة الدفاع الروسية صورا لقطار "ينيسي"، الذي أعده متخصصون من قوات السكك الحديدية بالمنطقة العسكرية المركزية بهدف الاستطلاع ونقل العتاد واستعادة المسارات في منطقة العملية.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان، "إن قطار "ينيسي" الخاص دخل حيز التشغيل، حيث أنه يستخدم في الاستطلاع الفني وإزالة الألغام، وكذلك ترميم مسار السكة الحديد والهياكل"، لافتة إلى أنه قطار خاص مزود بأحدث التقنيات وقادر على مرافقة القطارات والبضائع.