اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 09:30 ص
أكرم القصاص
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طبيبة بيطرية تحذر: تغذية الأضاحى على القمامة يُصيب الحيوان بـ240 مرضا

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 08:00 ص
طبيبة بيطرية تحذر: تغذية الأضاحى على القمامة يُصيب الحيوان بـ240 مرضا اغنام تأكل القمامة - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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حذرت الدكتورة سالى الفقى رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، من شراء الأضاحى من الباعة الجائلين والذين يعتمدون على القمامة والقاذورات فى تغذية الحيوانات، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج أو الأوز أو غيرها من الحيوانات المأكولة.
 
وأوضحت سالى، لليوم السابع، أن هذه الحيوانات بناء على تغذيتها على القمامة تُصبح عُرضة للإصابة بما يقرب من 240 مرضا مشتركا بين الحيوان والإنسان، لذلك تناول لحومها يسبب العدوى والإصابة بالأمراض البكتيرية والفيروسية والطفيلية المختلفه، كذلك تتسبب فى الإصابه بالأورام السرطانية المختلفة، بالإضافة إلى أن لحومها منخفضة القيمة الغذائية ومذاقها سيئ.
 
وأضافت: وتحتوى القمامة أيضا على المخلفات الصناعية الخطرة والمبيدات الحشرية، بالإضافة إلى اوراق الجرائد التى تحتوى على الرصاص، وعندما يتناول الحيوان هذة الأوراق يتركز الرصاص فى عضلات الحيوان وينتقل إلى الإنسان فيؤدي إلى الإصابة بالزهايمر وضعف الذاكرة ويمكن ان يصيب الكبد بالتليف.
 
وأشارت إلى إمكانية تناول لحوم هذه الحيوانات، بشرط أن تُمنع عن أكل القمامة وتتناول العلف لفترة فى حدود الأربعين يوماَ وتزيد فى حال الحيوانات الكبيرة كالأبقار والجمال، مشددة على ضرورة تحسين اختيار الأضحية وشرائها من مصادر موثوق بها.
 
 
 

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اضرار تغذية المواشى على القمامة

تغذية المواشى على القمامة

الاضاحى

الطب البيطرى



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