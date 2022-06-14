ضبط 15 طن مخلل مجهول المصدر و2 طن دواجن غير صالحة فى الإسماعيلية.. صور

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية حملة مكبرة بعدة مناطق بالمحافظة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين والرقابة التموينية وتموين المركز، استمرارًا للحملات الرقابية على المحال التجارية، وفى إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومنع تلاعب التجار وإحكام السيطرة على الأسعار.
وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع للمخللات بدون ترخيص، وتم التحفظ على 15 طنا من المخللات مجهولة المصدر بدون أى بيانات أو علامات، كما تمكنت الحملة من ضبط 2 طن من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى وضبط 11 طنا من الصلصة مجهولة المصدر بدون علامات أو بيانات.
كما تمكنت الحملة من ضبط 4.5 طن من الفراولة غير محتفظة بخصائصها الطبيعية؛ نظرًا لمخالفة شروط التخزين بإحدى الثلاجات، كما تم ضبط والتحفظ على 29 شيكارة من المبيدات المدعمة والمحظور تداولها بالأسواق بإحدى المصانع الخاصة للأعلاف.
وفى نفس السياق تمكنت الحملة من ضبط 35 ألف عبوة من منتجات الألبان والعصائر تزن 40 طنا لإحدى العلامات التجارية الشهيرة لعدم توافر شروط التخزين.
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