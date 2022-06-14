ضبط عامل متهم بالاعتداء على بائع فاكهة ضايق زوجته فى 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل، لاتهامه بالاعتداء على بائع فاكهة بآلة حادة، بسبب اتهام المجني عليه بمضايقة زوجة المتهم خلال شراء الفاكهة منه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اعتداء أحد الأشخاص على بائع فاكهة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين إصابة المجني عليه بجرح نتيجة تعرضه لاعتداء بآلة حادة، وتوصلت التحريات إلى أن عامل وراء ارتكاب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف أن المتهم ضايق زوجته خلال شراء الفاكهة منه، مما دفعه للاعتداء عليه، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.