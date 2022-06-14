ضبط راكب بالمطار حاول تهريب كمية من الأدوية باهظة الثمن بالاشتراك مع صديقه

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى محاولة راكب مصرى تهريب كمية كبيرة من الشرائط الدوائية غالية الثمن بمشاركة صديقه.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول استوقف أحمد مجاهد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكبين حاولا الخروج معا بحقائبهما من بوابة اللجنة الجمركية واللذان أنكرا حوزتهما لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

بتفتيش حقائبها بواسطة محمود سعد مأمور الجمرك وأحمد الشريف رئيس القسم تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون شرائط دوائية داخل الحقائب، قام احمد فؤاد حامد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف عماد سيد حسين مأمور الجمرك بتفتيش الحقائب يدويا، ما أسفر عن وجود كمية من الشرائط الدوائية أقر أحد الراكبين أنها تخصه هو دون الآخر قام أحمد على السيد مدير إدارة الجمرك بمناظرة جوازى سفر الراكبين والمضبوطات التى بلغ عددها 143 شريطا دوائيا خاصا بعلاج السرطان والأمراض المناعية، وأمر بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب الذى أقر بأن المضبوطات تخصه، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.