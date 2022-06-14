ضبط المتهم بالاستيلاء على أرصدة المواطنين بالبنوك فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (صاحب محل مصوغات - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) لتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به وسحب مبالغ مالية من حسابه.

بإجراء التحريات تبين قيام (مدير محل لخدمات الإنترنت - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) بالإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالمُبلغ حال تواجده بالمحل الخاص به، وذلك أثناء قيامه بدفع بعض المصروفات بإستخدام تلك البطاقة فقام بمغافلته وإستولى على بياناتها ، واستخدامه تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى والإستيلاء على قيمتها والتى بلغت (26) ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.