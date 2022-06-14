فمن جانبها، قالت صحيفة "الأنباء" - تحت عنوان "السيسي: الدولة حريصة على استقرار أسعار الوقود والطاقة وأرجأنا الزيادة المقررة لأسعار الكهرباء مرات عدة)، "إن الرئيس السيسي أكد أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت في رفع معدلات نمو الإنتاج الحيواني، وشدد على أن الشراكة مع القطاع الخاص ساهمت في نمو عدد من مشروعات الثروة الحيوانية".

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد، في مداخلة تعقيبا على كلمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير خلال افتتاحه مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية أمس، أهمية زيادة معدلات الإنتاج في مختلف المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى الخارج.

وتحت عنوان (السيسي يدعو للحفاظ على الاستقرار ويؤجل زيادة أسعار الكهرباء، قالت صحيفة الجريدة "إن الرئيس السيسي دعا الشعب إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الدولة، وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها الأزمة الروسية الأوكرانية خلقت أوضاعا ضاغطة على الجميع، لكنه وعد بالاستمرار في سياسات ضبط الأسعار والسيطرة عليها".

أما صحيفة "النهار" فقالت "الرئيس السيسي أكد أن أولويات الدولة تتمثل في تحقيق حالة الرضا المجتمعي، وأنها تبذل قصارى جهدها لضبط الأسعار والسيطرة عليها، وأن حديثي عن دعم الاستقرار ليس الهدف منه حماية النظام بل الحفاظ على الشعب ومقدراته".