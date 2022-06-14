شجرة عمرها 700 سنة بقنا تثير الجدل وزوارها لا ينقطعون طلبا للبركة.. فيديو

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من منطقة الشيخ نصر الدين فى مدينة دشنا، والشجرة التي يقارب عمرها 700 عام، مزروعة بجوار المقام.



ويزور العشرات من أهالي المدينة المكان ويحتفظون بمادة تشبه الدماء تنزف من الشجرة في يوم الجمعة اعتقادا بأن تلك المادة تشفي من الأمراض والأمراض الجلدية - حسب قوله - كما يوزع البعض وجبات مجانا على الحاضرين.



وقال رمضان بخيت، من أهالي المنطقة، إنه يتواجد منذ ما يزيد عن 20 عاما بجوار الشجرة ومقام الشيخ نصر الدين، مؤكدا أن الشجرة تنزف مادة تشبه الدم يوم الجمعة والاثنين فقط من كل أسبوع، ويزورها العشرات من الأهالي.

وأوضح رمضان، أنه يتواجد بجوار الشجرة مقام ومسجد يحمل اسم الشيخ نصر الدين، ويزوره عدد كبير أيضا، كما أن للشجرة جذوعا كبيرة ممتدة على الأرض وتخرج تلك المادة أيضا، لافتا أن الشفاء من عند الله ولكن تلك المادة مجربة من قبل البعض وليس لها تفسير علمي.