سيدة تضع مولودها داخل سيارة إسعاف أثناء توجهها للامتحانات بجامعة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نجح مسعف وسائق بهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، اليوم الثلاثاء فى إنقاذ سيدة في العقد الثاني من العمر؛ حيث داهمتها آلام الولادة وهى في طريقها لأداء الامتحانات بجامعة بني سويف بصحبة والدتها.



وأثناء قيام طاقم سيارة إلاسعاف في نقل السيدة للمستشفى، حيث فؤجي المسعف بالسيدة والتى بدأت في وضع مولودها وقام على الفور بإيقاف سيارة الإسعاف وبدأ في مساعدة السيدة، وتوجيهها حتى وضعت مولودها بسلام، وفور تأكده من سلامة الأم والجنين تحرك بهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وظل بصحبتهما حتى اطمأن عليهما وعلى استقرار حالتهما الصحية.



ويعد المسعف علي محمد حسن من الكوادر المتميزة بمنظومة الإسعاف فنيا وأخلاقيا، حيث قام فى وقت سابق، بتسليم مبلغ مالى يقارب 300 ألف جنيه إلى أسرة أحد المصابين كانت بحوزته أثناء حادث.



المسعف والجنين