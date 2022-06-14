سكرتير محافظة أسوان تتفقد أعمال رفع كفاءة الحدائق والزراعات بالطرق الرئيسية.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تفقدت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، عددا من المتنزهات والحدائق العامة شملت حدائق منزل الخزان، والشجرة، ومقبرة العقاد، والشيراتون، ومشتل فيله، بالإضافة إلى الزراعات بطرق المطار والسادات وفيله وكورنيش النيل القديم.



وأكدت السكرتير العام المساعد، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان جرى التشديد على المهندسين والمشرفين بالمتابعة الدورية للزراعات والأشجار، مع توفير مياه لرى هذه الزراعات بشكل دائم، علاوة على التوجيه بضبط مواعيد الري حتى تجرى الاستفادة من كميات المياه للحد من تعرضها للتبخر.



ووجهت، برفع أي تراكمات للقمامة والمخلفات أولاً بأول، بجانب إعادة التخطيط الجمالي للحدائق واستكمال المسطحات الخضراء بما يتناسب مع الهوية البصرية.



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