سكرتير عام بنى سويف يعقد اجتماعًا بأعضاء لجنة التنمية المستدامة

بني سويف - هاني فتحي

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام اللواء جمال مسعود، بعقد اجتماع مع أعضاء لجنة التنمية المستدامة بالقرى، بحضور نهى محمد مدير التعاون الدولي، وأمل حسن وكيل وزارة التضامن، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، المهندس بدر شاكر مدير إدارة تنمية القرية، المهندس مصطفى راشد مدير عام الشؤون الزراعية، وسيد سعد مدير شئون الإعاقة، وكريم محمد عمر، وشحاتة حسن، مشرفين على عمل اللجنة بإدارة التعاون الدولى وباقى الأعضاء: من مسئولي قطاعات الصحة وهيئة تعليم الكبار، الطب البيطري، الأمومة والطفولة والسكان، الشباب والرياضة ومسئولى بعض الجمعيات الأهلية ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والمكتب الفني والوحدة الاقتصادية والموارد البشرية والبيئة والاستثمار.



ناقش الاجتماع مستجدات الوضع فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها في مجال تنمية القرى التي جرى اختيارها ضمن المرحلة الأولى، وتشمل: قمن العروس، صفط الخرسا، ونزلة الشريف، المسيد الأبيض والمحمودية، حيث تم استعراض ما جرى تنفيذه من خطة العمل خلال الفترة الماضية ضمن محاور وأهداف عمل اللجنة، والتي تتضمن التركيز على استغلال الميزات التنافسية بالقرى والعمل على تدعيم التواصل مع الجهات المانحة لإمكانية تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات والمجالات، فضلا عن استعراض ما يتم تنفيذه من خطط عمل مؤسسات المجتمع المدني الشريكة.



وجرى عمل مسح شامل لقرى جزيرة الفقاعى، عزبة أحمد وهبة، نجع توفيق رسلان، عزبة حسن موسى، ومعاينة بعض المنازل التي تحتاج إلى وصلات مياه وكهرباء وإحلال وتجديد وأسقف، بجانب عقد ندوات حول الزواج المبكر وقضية زواج الأطفال والأضرار الاجتماعية والنفسية والصحية بالإضافة إلى التعريف بفيروس كورونا، وعقد ندوة عن مبادرة أسرة صغيرة بقرية تلت، وندوة عن الإسعافات الأولية بمقر فرع المجلس القومي للمرأة، وأخرى عن محو الأمية وتعليم الكبار وخطورة التسرب من التعليم، عودة تدريب أسرة الخيامية "يلا بينا على الورشة" بقرية قمن العروس.

من جانبه، أكد السكرتير العام أهمية تعزيز دور رؤساء القرى للمساندة وتقديم الدعم للجنة التنمية المستدامة والجهات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني لتأدية دورها على أكمل وجه وتذليل المعوقات حتى يتم الإنجاز والوصول للأهداف في أسرع وقت، وتحديد نقاط الضعف بكل القرى والنجوع والعزب التي تم إدراجها باللجنة التنمية، بالإضافة إلى تكليف إدارة بناء وتنمية القرية ورؤساء القرى بمتابعة المشاريع للتأكد من جدية عملها وتمام تنفيذها، ودراسة الحالات لكل متقدم لعمل القروض ولمعرفة الحالة المالية لكل متقدم، مع دراسة إمكانية التوسع في زيادة أعداد القرى وإدراجها ضمن نطاق عمل اللجنة.

كما طالب "مسعود" بتعزيز التنسيق بين أعضاء اللجنة لإقامة معارض بشكل أسبوعي على مستوى المراكز لعرض المنتجات اليدوية والحرف التراثية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، مع التأكيد على أهمية تحسين نوعية وجودة المنتجات، سعياً للوصول المواصفات المطلوبة لإمكانية عرضها ورفعها على منصة أيادي مصر للقدرة على المنافسة وفتح أسواق جديدة لتلك المنتجات، حيث تم عرض بعض النماذج الناجحة من سيدات القرى التي جرى تدريبهن على أعمال التصنيع الغذائي ونماذج من السيدات اللائي تلقين التدريب على أيديهن لتوسيع دائرة ونطاق التدريب، ليشمل سيدات وفتيات القرى المدرجة.



فيما أفادت مديرية القوى العاملة بدعمها لتدريب المتدربين والدفع بسيارات تدريب متنقلة في قريتين من قرى اللجنة التي تم إدراجها حديثاً ضمن مهام عمل اللجنة، بينما أوضح مسئولو الزراعة فتح مركز الإرشاد الزراعي بقمن العروس للتدريب، بالتعاون مع مديرية القوى العاملة لتوفير الخامات وجميع الالتزامات للتدريب على الحرف اليدوية والتراثية.

وعقب الاجتماع كلف السكرتير العام أعضاء اللجنة بالتوجه لمتابعة المشروعات الصغيرة التي تم تنفيذها بالقرى المستهدفة والمدرجة ضمن نطاق عمل اللجنة، للوقوف على مستجدات الوضع بها، ومتابعة سير العمل بها وإعداد بيان واف بالتحديات والمعوقات التي تواجه أصحاب تلك المشروعات لدراستها على أرض الواقع واقتراح الحلول لتذليل تلك المعوقات وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالتنسيق مع ممثلى الجهات الشريكة أعضاء اللجنة.

تجدر الإشارة إلى أنه صدر قرار من محافظ بني سويف بتشكيل لجنة التنمية المستدامة، والتي تضمن وضع خطة تنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة ببعض قرى المحافظة، وتحسين وضع المرأة وتمكينها في كافة النواحي بالقرى المستهدفة، فضلا عن التوعية للحد من الزيادة السكانية، وتحسين الخدمات الصحية للأسر بهذه القرى.



جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع