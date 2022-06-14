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سفارة روسيا بلندن: حكومة المملكة المتحدة تحمل مسئولية توريد الأسلحة لأوكرانيا

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 08:11 م
سفارة روسيا بلندن: حكومة المملكة المتحدة تحمل مسئولية توريد الأسلحة لأوكرانيا الحرب الأوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت السفارة الروسية في لندن أنه يجب على حكومة المملكة المتحدة تحمل مسؤولية توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، والتي تستخدمها سلطات كييف لمهاجمة أهداف مدنية في دونباس، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضافت السفارة الروسية في لندن، أنها طالبت الحكومة البريطانية مرارا وتكرارا بتوخي الحذر والامتثال لمعايير مراقبة الصادرات الخاصة بها عند توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وتم تجاهل هذه النداءات، كما تظهر الأحداث الأخيرة أن الوقت قد حان لكي تتحمل المملكة المتحدة المسؤولية الكاملة عن سياستها قصيرة النظر.

 

وأوضحت السفارة الروسية في لندن أنه خلال الأيام الماضية، تم قصف الأهداف المدنية في دونيتسك بانتظام من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا من مدافع عيار 155 ملم قدمتها دول الناتو.

 

ولفتت السفارة الروسية في لندن إلى أنه من الواضح أن مثل هذه الهجمات ضد السكان المدنيين لا يمكن تحقيقها إلا بموافقة الغرب وبعد تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، حيث تلعب المملكة المتحدة، وفق تصريحاتها الخاصة، دورا رائدا.


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