روسيا وأوكرانيا يخسران 57% من أثريائهم.. وجارديان: يعانيان نزيف المليونيرات

قالت صحيفة الجارديان أنه من المتوقع أن يهاجر حوالى 15% من الروس الذين لديهم أصول جاهزة ‏تزيد عن مليون دولار (820 ألف جنيه إسترليني) إلى بلدان أخرى بحلول نهاية عام 2022، وفقًا لبيانات ‏الهجرة من قبل ‏Henley & Partners‏، وهى شركة مقرها لندن تعمل كوسيط بين الأثرياء والبلدان التى ‏تقدم "جوازات السفر الذهبية".‏

قال أندرو أمويلز، رئيس الأبحاث فى المنظمة التى جمعت البيانات لهينلي: "روسيا [تنزف مليونيرات كان ‏الأفراد الأثرياء يهاجرون من روسيا بأعداد متزايدة بشكل مطرد كل عام على مدى العقد الماضى، وهى ‏علامة إنذار مبكر للمشاكل الحالية التى تواجهها البلاد. تاريخيًا، كانت الانهيارات الرئيسية فى البلاد ‏مسبوقة عادةً بتسارع هجرة الأثرياء، الذين غالبًا ما يكونون أول من يغادرون لأن لديهم الوسائل للقيام ‏بذلك ".‏

ومن المتوقع أن تعانى أوكرانيا من أكبر خسارة فى الأفراد ذوى الملاءة المالية العالية كنسبة من سكانها، ‏حيث من المتوقع أن يكون 2800 مليونير (أو 42 % من جميع الأثرياء فى أوكرانيا) قد غادروا البلاد ‏بحلول نهاية العام.‏

انتقل أثرياء العالم بشكل تقليدى إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومن المتوقع أيضًا أن تنتقل ‏أعداد كبيرة من أصحاب الملايين إلى مالطا وموريشيوس وموناكو.‏

ذكرت صحيفة الجارديان العام الماضى أن العديد من الأثرياء يشترون "جوازات سفر ذهبية" إلى مالطا ‏‏(وبالتالى الاتحاد الأوروبي) فى كثير من الأحيان يخططون لقضاء القليل من الوقت فى البلاد.‏

ومن المتوقع أن ينخفض عدد الأثرياء فى المملكة المتحدة بمقدار 1500، وبذلك يرتفع عدد الأشخاص ‏الذين لديهم أصول جاهزة تزيد عن مليون دولار إلى 738 الف، ويوجد حاليًا ما يزيد قليلاً عن 15 ‏مليون من الأثرياء فى العالم.‏