روسيا وأوكرانيا يخسران 57% من أثريائهم.. وجارديان: يعانيان نزيف المليونيرات

قالت صحيفة الجارديان أنه من المتوقع أن يهاجر حوالى 15% من الروس الذين لديهم أصول جاهزة تزيد عن مليون دولار (820 ألف جنيه إسترليني) إلى بلدان أخرى بحلول نهاية عام 2022، وفقًا لبيانات الهجرة من قبل Henley & Partners، وهى شركة مقرها لندن تعمل كوسيط بين الأثرياء والبلدان التى تقدم "جوازات السفر الذهبية".
قال أندرو أمويلز، رئيس الأبحاث فى المنظمة التى جمعت البيانات لهينلي: "روسيا [تنزف مليونيرات كان الأفراد الأثرياء يهاجرون من روسيا بأعداد متزايدة بشكل مطرد كل عام على مدى العقد الماضى، وهى علامة إنذار مبكر للمشاكل الحالية التى تواجهها البلاد. تاريخيًا، كانت الانهيارات الرئيسية فى البلاد مسبوقة عادةً بتسارع هجرة الأثرياء، الذين غالبًا ما يكونون أول من يغادرون لأن لديهم الوسائل للقيام بذلك ".
ومن المتوقع أن تعانى أوكرانيا من أكبر خسارة فى الأفراد ذوى الملاءة المالية العالية كنسبة من سكانها، حيث من المتوقع أن يكون 2800 مليونير (أو 42 % من جميع الأثرياء فى أوكرانيا) قد غادروا البلاد بحلول نهاية العام.
انتقل أثرياء العالم بشكل تقليدى إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومن المتوقع أيضًا أن تنتقل أعداد كبيرة من أصحاب الملايين إلى مالطا وموريشيوس وموناكو.
ذكرت صحيفة الجارديان العام الماضى أن العديد من الأثرياء يشترون "جوازات سفر ذهبية" إلى مالطا (وبالتالى الاتحاد الأوروبي) فى كثير من الأحيان يخططون لقضاء القليل من الوقت فى البلاد.
ومن المتوقع أن ينخفض عدد الأثرياء فى المملكة المتحدة بمقدار 1500، وبذلك يرتفع عدد الأشخاص الذين لديهم أصول جاهزة تزيد عن مليون دولار إلى 738 الف، ويوجد حاليًا ما يزيد قليلاً عن 15 مليون من الأثرياء فى العالم.
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