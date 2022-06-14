رئيس مدينة أشمون ونوابه يجرون جولة تفقدية بشطانوف.. صور

المنوفية – فريق المحافظات

أجرى المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، يرافقه حسام حسن نائب رئيس المدينة، وعلاء أبو حشيش مساعد رئيس المدينة، وسعد أحمد رجب رئيس الوحدة المحلية بالقرية، جولة تفقدية للوقوف على المشروعات المختلفة بالقرية والتواصل مع المواطنين فى حل عدد من المشكلات.



وتفقد رئيس المدينة مدرسة فاطمة جوهر للتعليم الأساسى والتى يتواجد بها عدد من الأزمات للمبنى القديم، والذى وصفه الأهالى بالمتهالك، مؤكدا أنه سيجرى التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية للوقوف على الأمر وبيان تفاصيل مشكلة المبنى وعمل اللازم له.

كما عاين رئيس المدينة العديد من الطرق بالقرية، وتمت التوصية بتمهيدها، مشددًا على ضرورة رفع نواتج تبطين الترع المتواجدة بالطرق، علاوة على حصر أعمدة الكهرباء غير المزودة بكشافات وحصر الأماكن التى تحتاج لأعمدة لتزويدها.

كما عاين رئيس المدينة الموقع المقترح لإقامة السوق النموذجى بالقرية، وتابع كافة العوائق والمشكلات المتواجدة بالمقترح، وكيفية تخطيها وإتمام المشروع، علاوة على دراسة أكثر من بديل لهذا المقترح والعمل على دراسته دراسة وافية للوقوف على الاختيار الأفضل، ومن ثم البدء مباشرة فى التنفيذ من أجل الصالح العام.

كما تابع رئيس المدينة أعمال الصرف الصحى التى تنفذ بالقرية، وأوصى بسرعة نهو الأعمال وتلافى المعوقات، ومتابعة رفع أى تراكمات للقمامة والتوصية بعدم وجود أى تراكمات مثنيا على المجهود الذى تقوم به الوحدة المحلية فى هذا الملف.

