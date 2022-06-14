رئيس حى فيصل بالسويس تطلق مبادرة "بإيدينا نجمل المكان" بمشاركة أصحاب المحلات.. صور

السويس – فريق المحافظات

اطلقت المهندسة فاتن إبراهيم رئيس حي فيصل بمحافظة السويس مبادرة "بإيدينا نجمل المكان" لعودة المظهر الجمالى أمام المحلات والحفاظ علي أعمال التطوير ورصف الشوارع.

وقالت رئيس حي فيصل أن المبادره شارك فيها أمل أحمد سكرتير عام الحى و إدارة البيئة برئاسة المهندس محمد عبد العليم ومعاونه المهندس محمد سالم وتم توزيع الورود والأشجار علي أصحاب المحالات التجارية بهدف حثهم علي نظافة الحي ودهان الأرصفة ووضع صناديق القمامة.

أشارت إلى أن المبادرة لاقت نجاحاً وتعاوناً من أصحاب المحال الذين قاموا بكنس الشوارع وتنظيفها والمشاركة بزراعة الأشجار وطلاء الواجهات.

أضافت أن المبادرة شهدت تشجيعَا من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الذي طالب باستمرارها بهدف تحقيق المشاركة المجتمعية وتفعيلها مع سكان المدن السكنية التي دخلت حيز التطوير داخل حي فيصل.



مبادرة بايدينا نجمل المكان (1)



مبادرة بايدينا نجمل المكان (1)



مبادرة بايدينا نجمل المكان (2)



مبادرة بايدينا نجمل المكان (2)



مبادرة بايدينا نجمل المكان (3)



مبادرة بايدينا نجمل المكان (4)



