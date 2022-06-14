رئيس تنظيم الكهرباء الأسبق: أكثر من 50% يدفع تكاليف أقل من الحقيقة للكهرباء

قال الدكتور محمد السبكى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، إن قرار الرئيس السيسى بتأحيل رفع أسعار الكهرباء هو قرار سيؤدى إلى أن المستهلك النهائى لن يشعر نهائيا ولن يتأثر بأى زيادات كانت مفترض مبرمجة معلن عنها منذ 3 سنوات بشأن أسعار الكهرباء وقطاع الكهرباء لن يتأثر بهذا.

وأضاف رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، خلال برنامج حديث الأخبار، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة متمثلة فى وزارة المالية ستغطى هذا الأمر، وهذا يأتى من الضرائب التى ندفعها كلنا.

وتابع رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، أن الدولة تسعى أن تخفف العبء على المشترك المنزلى، حيث إن أكثر من 50% يدفع تكاليف أقل من التكلفة الحقيقة، وقطاع الكهرباء لن يضر فى هذا الأمر.

وقال رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، : هذا يدعونا إلى أن نتوجه لمصادر أقل استخداما للوقود وهى المصادر المتجددة حيث يكون الوقود هواء وشمس وتكلفتها لا تتأثر بزيادة أسعار الوقود الأحفورى.