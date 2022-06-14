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رئيس الوزراء يتفقد الأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 10:47 ص
رئيس الوزراء يتفقد الأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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تفقد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، منذ قليل، الارصفة الجديدة بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، ويشهد  بعد قليل إطلاق استراتيجية تطوير صناعة السيارات، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس مساء أمس الأثنين جلسة حوار مجتمعي بشأن وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وذلك بحضور العديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.

توطين صناعة السيارات

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

شرق بورسعيد

اليوم السابع بلس



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