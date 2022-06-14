خالد عبد الغفار: افتتاح مستشفى العلمين بعد تطويرها خلال 30 يومًا

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة، أن عمليات الكشف والعلاج سواء بالعقاقير والجراحة تكون مجانا طبقا لمبادرة الكشف المبكر عن سرطان الرئة والقولون والبروستاتا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الرئة والقولون والبروستاتا تأتي في إطار السعي لتخفيف المعاناة عن المواطنين، موضحا أنه سيجرى الإعلان خلال أسابيع عن الأماكن المخصصة لاستقبال المرضى، مؤكدا أن هناك أكثر من 700 مستشفى تابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن هناك 11 مبادرة رئاسية في مجال الصحة تعمل في نفس التوقيت وبنفس الكفاءة، موضحا أن الكشف المبكر واكتشاف الإصابة بالمرض يسهل العلاج، وتكون النتائج أفضل والتكلفة أقل، موضحا أنه سيجرى افتتاح مستشفى العلمين بعد تطويرها خلال 30 يومًا، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقليل مدة قوائم انتظار المرضى.