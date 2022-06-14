خارجية أوكرانيا: 22 ألف قتيل بماريوبول وترحيل 50 ألف شخص

كتب سمير حسنى

أفادت تقارير إعلامية نقلا عن الخارجية الأوكرانية قولها بأن هناك أكثر من 22 ألف قتيل بماريوبول وترحيل 50 ألفا منها إلى روسيا ودونيتسك.

فى وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن النازيين الأوكرانيين أحرقوا أكثر من 50 ألف طن من الحبيب في مخزن كبير في ميناء ماريوبول قبل تحرير الجيش الروسي المدينة من قبضتهم.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف: "لقد ثبت بشكل موثوق أن مقاتلي الكتائب القومية الذين تم دحرهم عن الأراضي المحتلة، لم يرغبوا في ترك مخزون الحبوب لسكان مدينة ماريوبول، فأضرموا النار عمدا في المخزن الكبير الواقع عند الميناء البحري".

وأضاف: "وبذلك أتلفوا أكثر من 50 ألف طن من الحبوب".