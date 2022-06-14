حملة موسعة لإزالة الإشغالات بحى السويس.. صور

السويس – فريق المحافظات

نفذ حى السويس حملة موسعة لإزالة الإشغالات من الطرق الرئيسية والفرعية بمنطقة الملاحة القديمة بحضور العميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وقالت المهندسة فاتن عبد الغنى رئيس حى السويس أن الحملة جاءت فى إطار توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس برفع وإزالة جميع الإشغالات التى تعوق المواطنين والحركة المرورية من الشوارع وحفظا على المظهر الجمالى بالمحافظة.

وأشارت إلى أن الحملة مستمرة يومياً لتشمل جميع مناطق حى السويس وطالبت المواطنين بالالتزام بمحالاتهم وعدم وضع أى إشغالات، وأنه سيتم تطبيق القانون على الجميع.

وأشاد العميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة السيس بجود رؤوساء الأحياء فى عودة الانضباط بالشارع السويسى، مؤكداً أنه لا تهاون مع المخالفين.

وكان حى السويس قد أعلن فى وقت سابق تنفيذ حملات لإزالة الإشغالات يومياً بالتزامن مع أعمال رصف الطرق وإعادة تهذيب المناطق الترفيهية بالمحافظة.















