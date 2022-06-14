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حفل لتكريم 13 طالبا حصدوا الدرجات النهائية فى الشهادة الإعدادية بالأقصر.. لايف

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:10 م
حفل لتكريم 13 طالبا حصدوا الدرجات النهائية فى الشهادة الإعدادية بالأقصر.. لايف جانب من حفل التكريم
الأقصر – أحمد مرعى

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله فعاليات احتفالية لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية الذين حصلوا على الدرجات النهائية في كل المواد، وعددهم 13 طالبا وطالبة، بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، ومديري الإدارات التعليمية والمدارس.

 



وقال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه جرى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية منذ أسبوعين، وحصل 13 طالبا وطالبة على 280 درجة، وهى الدرجة الكاملة فى الامتحانات.

وضمت قائمة الأوائل كلا من (مريم محمد إبراهيم – كارين بيتر فاروق – رحمة محمود محمد – كيرلس جوزيف ماهر – مارولا صموئيل فاروق – محمد عماد الدين محمد – عبدالله محمد أحمد – هاجر أسامة عبد الله – رامز رضا صابر – مينا كيندى زكي – مريم نصر عبد العزيز – يوسف تامر عبد الحارث  - همسة أحمد جادو نبيه).

وكان قد اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسى بنسبة نجاح 71.22%، حيث حصل 13 طالبا وطالبة على المراكز الأولى وحصلوا على 280 درجة.

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