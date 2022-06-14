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تقرير لـ"الشيوخ" يؤكد ارتفع إنتاج مصر من الغاز إلى معدلات غير مسبوقة.. التفاصيل

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 06:00 ص
تقرير لـ"الشيوخ" يؤكد ارتفع إنتاج مصر من الغاز إلى معدلات غير مسبوقة.. التفاصيل مجلس الشيوخ - ارشيفية
كتبت إيمان علي

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حسم مجلس الشيوخ بالموافقة النهائية على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/23، كما وافق على التأشيرات العامة  والقوائم والجداول الملحقة بمشروع القانون. 

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى ما جاء بها من توصيات، ووفقا للدستور يقوم مجلس الشيوخ بإبلاغ مجلس النواب بما انتهى اليه من رأي بشأن الخطة

وبحسب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، فقد أكد أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي في تزايد منذ عام 2018، حيث تحولت مصر منذ هذا العام من دولة مستوردة للغاز إلى مصدرة، ويتوقع أن يرتفع الإقبال على الغاز المصري لتعويض نقص إمداد الغاز الروسي لأوروبا حال تزايد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وقد تصل إلى أسعار الغاز إلى أرقام قياسية، حيث بلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال 3٫9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة نمو %550 وذلك من إجمالي 12.9 مليار دولار صادرات بترولية العام الماضي، بحسب بيانات رسمية.

ونرصد مؤشرات هامة في معدل الإنتاج من الغاز الطبيعى :

-342   مليون طن غاز طبيعي

- ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة

 -  6.8مليار قدم مكعب يومياً  معدلات الإنتاج من الغاز  العام الحالي

-تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018.

-تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى التصدير ومن ثم نجاحها فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز.

 -تبوأت مصر المركز الثانى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، والرابع عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى في عام 2020

 

 


مجلس الشيوخ

الحكومة

الغاز الطبيعى

البترول

الشرق الأوسط



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