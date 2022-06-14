تفاصيل مشروعات الموارد المائية ضمن حياة كريمة.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

تشارك وزارة الموارد المائية و الرى بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ، والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً ، والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق ، وتوفير فرص العمل ، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، والإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

وفى التقرير التالى نتعرف على اهم التفاصيل حول مشروعات الرى التى يتم تنفيذها ضمن حياة كريمة:

1- تنفذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية .

2- يتم تنفيذ 195 مشروع ب 54 مركز من مراكز المرحلة الاولى فى نطاق 20 محافظة من محافظات الجمهورية .

3- تصل تكلفة المشروعات التى يتم تنفيذها حوالى 13.35 مليار جنيه.

4- أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة حوالى 2274 كم .

5-جارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1743 كيلومتر ، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ 4017 كيلومتر.

6- إنتهت الوزارة وجارى تنفيذ 6 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة .

7-تم الإنتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد .

8- تم تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 متر بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

9- تم تدبير 105 قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز 187 ألف متر مربع بمحافظات أسيوط والمنيا والدقهلية والبحيرة والمنوفية وسوهاج والأقصر وقنــا، لإقامة مشروعات خدمية في إطار المبادرة مثل “مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس- وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف”.