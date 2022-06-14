اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تفاصيل تدشين أول مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء فى السويس بـ70 مليون دولار

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:00 ص
تفاصيل تدشين أول مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء فى السويس بـ70 مليون دولار مهندس حمدى جابر
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 ‏جارى إقامة مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بعتاقة بالمشاركة مع شركة النصر للأسمدة وشركة بنشمارك، تزامنا مع انعقاد مؤتمر شرم الشيخ للمناخ cop 27 فى نوفمبر المقبل، وذلك لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مما يؤكد جدارة المسار المصرى نحو الاقتصاد الأخضر.

 

 كشف المهندس حمدى جابر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة النصر للأسمدة بالسويس لـ"اليوم السابع" أن المشروع سيقوم على استقبال الكهرباء من الطاقة النظيفة " الطاقة الشمسية"، حيث يكفى المشروع نحو 8000 طن سنويا من الهيدروجين الاخضر تكفى لإنتاج 42 ألف طن أمونيا خضراء، والتى تشكل 40% من إنتاج الشركة من الأمونيا حاليا بعد تطويرها، موضحا أنه جارى دراسة نقاط توصيل الهيدروجين للمصانع بالتعاون مع أحد المكاتب المتخصصة على أن تتولى الشركة التكاليف.

 

 أشار جابر أن ‏التكاليف الاستثمارية للمرحلة الأولى للمشروع تقدر ب70 مليون دولار، تغطى تكلفة توريد وتركيب وحدات التحليل الكهربى المائى ووحدة محولات الربط الكهربائى للمشروع قدره 66 كيلو وات، مؤكدا أنه فى حالة نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وثبوت جدواه الاقتصادية، يتم تنفيذ المرحلة الثانية منه لإنتاج 1000 طن يوميا أمونيا خضراء من وحدة أمونيا جديدة يتم إنشاؤها.

 

وأضاف أنه لتحقيق هذا الأمر يلزم توقيع التعاقد لشراء الهيدروجين الأخضر مع الشركة، بحيث يتم الاتفاق عليه بمعادلة سعرية، كما يلزم توقيع التعاقد لحق الانتفاع بالأرض مع الشركة، وهذا تم بالفعل حيث تم الموافقة على حق الانتفاع لمدة 50 سنة فى مجلس إدارة الشركة لكامل المساحة والتى تبلغ نحو 500 ألف متر، على أن يتم إعادة تقييم الأرض قبل التعاقد بفترة كافية.

 

 وفيما يخص احتياج المشروع من الطاقة الكهربائية النظيفة وتوقيع تعاقد توليد الطاقة الكهربائية النظيفة، أشار رئيس شركة المصر للأسمدة أنه تم عقد اجتماع مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر فى فى 3 يناير 2022 بحضور المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة بنشمارك دكتور أحمد بهجت، وأسفر عن موافقة وزارة الكهرباء على ربط محطة بنشمارك الشمسية بكوم أمبو على الشبكة القومية لنقل الكهرباء، وعلى أن توافيهم الوزارة بمقابل استخدام الشبكة كمصدر رئيسى للطاقة الكهربائية النظيفة للمشروع بجانب عرض الوزارة استعدادها لإقراض المستثمر طاقة كهربائية نظيفة من الطاقة الجديدة والمتجددة المتاحة لديها، على أن تعيد إليها الطاقة المقترضة بطاقة مثيلة من إنتاج محطة كوم امبو فور بدء التشغيل التجارى لها فى الربع الأول من عام 2025.


الطاقة الجديدة

الهيدروجين الأخضر

الامونيا الخضراء

قطاع الاعمال العام

القابضة الكيماوية



الموضوعات المتعلقة

رئيس القابضة للصناعات الكيماوية: مصانع جديدة للتوسع فى خطوط السكك الحديدية والمترو.. عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع": نتوجه للأمونيا الخضراء وغسيل رمال السليكا بسيناء.. نعمل على إحياء "باتا وإطارات السيارات"

السبت، 28 مايو 2022 09:00 م

قطاع الأعمال: تطوير شركات الأسمدة وتوجه محلى نحو الأمونيا الخضراء

الخميس، 26 مايو 2022 04:00 ص

القابضة الكيماوية: الأمونيا الخضراء مستقبل صناعة الأسمدة وصادراتنا 1.1 مليار جنيه

الثلاثاء، 24 مايو 2022 08:00 م

شركات الأسمدة تبدأ خطوات التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.. كيما تتعاقد مع "هندسة الإسكندرية" لإحياء مشروعها القديم.. رئيس القابضة الكيماوية: النصر للأسمدة تشارك القطاع الخاص لإنتاج الأمونيا الخضراء وسماد طلخا الأحدث

الأحد، 15 مايو 2022 05:06 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة