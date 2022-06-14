"تحقيقات الكونجرس" تؤجل جلسة الأربعاء بسبب "فريق الفيديو"

كتبت ـ نهال أبو السعود

أجلت لجنة مجلس النواب التى تحقق فى هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكى جلسة الاستماع يوم الأربعاء المقرر عقدها لمراجعة جهود الرئيس السابق ترامب للضغط على وزارة العدل للتحقيق فى مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات.

وقالت اللجنة فى تقرير استشارى إن جلستها المقررة يوم الخميس ستستمر لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى، ومن المتوقع أن يمثل القائم بأعمال المدعي العام السابق جيفري روزن ونائبه ريتشارد دونوجو وستيفن إنجل، الذي كان وقتها رئيس مكتب المستشار القانوني ، أمام اللجنة يوم الأربعاء.

قال النائب زوي لوفجرين (ديمقراطي من كاليفورنيا) لشبكة MSNBC: "ليست هناك مشكلة كبيرة، لكنني سأخبرك أن تجميع الفيديو هو تمرين مرهق لفريق الفيديو الصغير للغاية لدينا لذلك نحن نحاول منحهم مساحة صغيرة للقيام بعملهم الفنى، هو فى الأساس".

قالت النائبة ليز تشينى (جمهورى من وايو)، نائبة رئيس المجلس المختار وقالت اللجنة خلال الجلسة الأولى للجنة يوم الخميس لاستعراض أعمالها المقبلة: "في جلسة الاستماع الثالثة، سترى أن الرئيس ترامب خطط على نحو فاسد لاستبدال المدعى العام حتى تنشر وزارة العدل الأمريكية مزاعمه الانتخابية الكاذبة المسروقة".

التأخير هو أحدث حجر عثرة أمام اللجنة، بعد أن فشل بيل ستيبين ، مدير حملة ترامب، فى الظهور فى جلسة يوم الاثنين لأن زوجته كانت تضع طفلهما.