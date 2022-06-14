تايوان: أي هجوم صيني علينا سيضر التجارة العالمية أكثر من حرب أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قالت تايوان، إن أي هجوم صيني علينا سيضر التجارة العالمية أكثر من حرب أوكرانيا ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد وزير الدفاع الصيني وي فنجي، الأحد، أن الصين ستكافح حتى النهاية لمنع تايوان من إعلان الاستقلال.

جاء ذلك خلال كلمته أمام حوار "شانجريلا" المنعقد حاليا في سنغافورة، وذلك حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية.

وقال الوزير إن بكين ليس لديها خيار سوى القتال إذا بذلت محاولات لفصل تايوان عن الصين، موضحا "سنقاتل بأي ثمن وسنقاتل حتى النهاية".