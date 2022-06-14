بعد الحكم بسجن خبيرة تغذية.. "العلاج الطبيعى": جزاء رادع للأدعياء والدخلاء

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للعلاج الطبيعى ، تعليقا على الحكم على "د.س" بالسجن 3 أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمها 100 ألف جنيه، فى اتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، والإضرار بصحتهم والترويج لأدوية مجهولة المصدر، بأنه جزاء رادع بعد جهود النقابة ونهجها الدائم المستمر نحو ملاحقة الأدعياء والدخلاء والمحتالين والنصابين، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المختصة حتى تم القبض عليها والحكم عليها، وكان من قبل "سمكرى البنى آدمين" بالسجن المشدد 5 سنوات.

ووجهت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، الشكر للقضاء ورجاله وجميع الأجهزة المتعاونة معها من النيابة العامة، مباحث الأموال العامة، جهاز حماية المستهلك، الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

كان قد قرر مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعى، اعتبار كل من الوسائل العلاجية: "الاستيوباثى، التغذية العلاجية، كيروبراكتيك، العلاج الوظيفى، العلاج التنفسى"، هى وسائل واستخدامات العلاج الطبيعى والتأهيل طبقا للمقررات والمناهج الدراسية، وأيضا المؤهلات العلمية "أكاديمية، مهنية"، وتعتبر حق أصيل لممارسة واستخدام هذه الوسائل من قبل خريجى كليات العلاج الطبيعى "حومى، خاص، أهلى"، داخل كل المنشآت الطبية.