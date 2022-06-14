اليوم العالمي للتبرع بالدم..القيام بالتبرع يحسن صحة القلب والكبد ويخفض الكوليسترول الضار

فاطمة ياسر

14 يونيو هو اليوم العالمي للتبرع بالدم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أهم وأبرز الفوائد الصحية التي تحل على الجسم عند القيام بالتبرع بالدم، وذلك وفقا لموقع " Drhealthbenefits"، ومنها:

-الحفاظ علي صحة القلب:



أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن التبرع بالدم يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة القلب، وتقليل فرص التعرض للنوبات القلبية، لأنها تساهم في خفض أمراض خلايا الدم الحمرا، ويعمل أيضا علي خفض مستويات الكولسترول الضار، ولذا فهو من الأمور التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص التعرض لمشاكل القلب.

-تنظيف وتنقية الدم:



يعمل التبرع بالدم علي تجديد الدم بسرعة، ويساهم في أكسدة الكوليسترول بشكل بطيئ، ويمنع تراكم الدهون في الشرايين.

-يحافظ علي صحة الكبد:



التبرع بالدم يقلل من فرص الإصابة بتليف الكبد، ومن المعروف أن الكبد دوره الحفاظ علي تنقية الجسم من السموم.

-يقلل من فرص الإصابة بمرض السرطان:



يرتبط خطر الإصابة بالسرطان بمستويات عالية من الحديد في الدم، لذا يمكن التحكم في محتوى الحديد في الدم عن طريق المتبرع بالدم، مما يعنى تراجع خطر الإصابة بسرطان الكبد والأمعاء .