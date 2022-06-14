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المالية الروسية: تنفيذ الميزانية من يناير وحتى مايو بفائض 1,495 تريليون روبل

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 07:11 م
المالية الروسية: تنفيذ الميزانية من يناير وحتى مايو بفائض 1,495 تريليون روبل البنك المركزى الروسى
كتب أحمد عرفة

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كشفت وزارة المالية الروسية، عن تنفيذ أعباء الميزانية الفيدرالية في الفترة من يناير إلى مايو، بفائض قدره 1,495 تريليون روبل، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة المالية الروسية، إنه بلغ حجم الإيرادات المستلمة في الفترة من يناير إلى مايو 12.043 تريليون روبل، أو 48,1% من إجمالي إيرادات الميزانية الفيدرالية المعتمدة بموجب قانون الموازنة للعام الحالي. في الوقت نفسه، بلغت إيرادات النفط والغاز 5,658 تريليون روبل، وبلغت الإيرادات غير النفطية والغازية 6,385 تريليون روبل.

وأوضحت وزارة المالية الروسية، أنه تم تنفيذ نفقات الميزانية بمقدار 10,547 تريليون روبل، ما يمثل 44,5% من إجمالي النفقات المعتمدة للعام الحالي أو 41,5% من قائمة الميزانية الفيدرالية الموحدة، مع مراعاة التغييرات التي تم إجراؤها.

ولفتت وزارة المالية الروسية، إلى أن مصلحة الضرائب الفيدرالية نقلت 8348 تريليون روبل إلى الميزانية في خمسة أشهر، أو 49,7% من أرقام الإيرادات المتوقعة لعام 2022، ودائرة الجمارك الفيدرالية – 3.1 تريليون روبل، أو 49,8% من أرقام التوقعات لهذا العام. ونقلت الوكالات الفيدرالية الأخرى 595,137 مليار روبل إلى الخزانة خلال هذه الفترة، أو 29,6٪%من أرقام الميزانية المتوقعة لعام 2022.


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