اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:13 م
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القبض على صاحب شركة بحوزته 8 قطع أسلحة متنوعة وألف طلقة فى الهرم

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:00 م
القبض على صاحب شركة بحوزته 8 قطع أسلحة متنوعة وألف طلقة فى الهرم مديريه امن الجيزه - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط صاحب شركة بمنطقة الهرم، لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخيرة بدون ترخيص، وضبط بحوزته 8 قطع أسلحة نارية متنوعة بين "متعدد وآلية"، و1000 طلقة مختلفة الأعيرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

وتم ضبط المتهم بعد أن كشفت تحريات رجال المباحث تورط صاحب شركة مقيم بالهرم، في حيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص.

 

بإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وضبط بحوزته 8 أسلحة من بينها متعدد وآلية، و1000 طلقة مختلفة الأعيرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


تجارة الأسلحة

حيازة أسلحة

قسم الهرم

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