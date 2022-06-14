اليوم السابع
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القبض على المتهمين بخطف صاحب شركة فى 6 أكتوبر بسبب خلافات مالية

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 07:04 م
القبض على المتهمين بخطف صاحب شركة فى 6 أكتوبر بسبب خلافات مالية حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بخطف مالك شركة استيراد وتصدير، وطلب فدية من أفراد أسرته، نتيجة خلافات مالية بينهما، كما تم ضبط عاطلين استعان بهما المتهم لاختطاف المجني عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
 
وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد باختطاف عدد من الأشخاص "مالك شركة استيراد وتصدير" داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين أن 3 متهمين بينهم مقاول وراء ارتكاب الجريمة، حيث ادعوا أنهم ضباط شرطة، واستدرجوا المجني عليه إلى شقة بمدينة 6 أكتوبر، واختطفوه وطلبوا فدية من أسرته، نتيجة معاملات مالية بينهم.
 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 

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