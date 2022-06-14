العبارة الرياض تغادر سفاجا غدا للعمل بالموانئ السعودية.. اعرف التفاصيل

البحر الأحمر - عماد عرفة

تغادر صباح غدا الأربعاء العبارة الرياض، المملوكة لشركة القاهرة للعبارات إلى إحدى الموانئ السعودية، للعمل بين موانئ المملكة، طبقًا للعقد المبرم بين شركة القاهرة للعبارات المملوكة لوزارة النقل المصرية، وشركة Macna السعودية .

وأكدت مصادر بحرية، أن العبارة الرياض من المقرر أن تعمل بين جيزان وفرسان السعودية، وذلك في إطار تدعيم التعاون بين مصر والسعودية في مجال النقل البحري وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وكان وقع كلا من اللواء بحرى محمد طلعت رئيس شركة القاهرة للعبارات، ومايكل ماكورت المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة macna السعودية عقد تأجير العبارة السريعة الرياض للعمل بالموانئ السعودية، وذلك للحفاظ علي الكفاءة الفنية للعبارة والحصول علي دخل لشركة القاهرة للعبارات.

ويذكر أن شركة القاهرة للعبارات المملوكة لوزارة النقل تمتلك العبارتين القاهرة والرياض، حيث تعمل الأولي علي الخط الملاحي الغردقة ضبا، وتم توقيع عقد ايجار للثانية للعمل بين الموانئ السعودية وتستوعب 1168 راكب و150 سيارة و15 أتوبيسا.