وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أنه تم تركيب 24 كابلا تزن حوالي 410 أطنان وتمتد لأكثر من 2.5 كيلومتر بين البرجين فوق ممر المياه الأكثر ازدحاما في الصين، باعتبار ذلك جزءا من مشروع لنقل الكهرباء بقدرة 500 كيلوفولت.

ومن المتوقع أن يدخل مشروع نقل الكهرباء حيز التشغيل خلال العام المقبل، وعندما يبدأ التشغيل، سينقل 28.9 مليار كيلووات ساعي من الكهرباء المولدة بالطاقة المتجددة من شمال نهر اليانغتسي الى الجنوب، بهدف توفير إمدادات الكهرباء لـ8 ملايين أسرة.