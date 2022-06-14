السجن 10 سنوات لـ"شيال" سرق غطاء صرف صحى بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب السعدنى وسكرتير الجنايات مينا منصور بالسجن 10 سنوات غيابيا للمتهم " أ.س.ف" لاتهامه بسرقة مرافق عامة .

تعود أحداث القضية رقم 2247 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بالقبض على المتهم وبحوزته أجهزة وأدوات مرافق عامة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة قيام المتهم " ا.س.م" شيال بسرقة غطاء صرف صحي غطاء بلاعة بشارع عين شمس خلال استقلاله دراجة بخارية وتفتيشه وتفتيش الدراجة البخارية تم ضبط غطاء البلاعة وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة .

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة وقيامه بمشاركة شخص آخر مجهول في بيع تلك الأغطية بمقابل مادي وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.