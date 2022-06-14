اليوم السابع
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السجن سنة لمحام بتهمة تزوير محررين رسمين فى قنا

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 10:11 ص
السجن سنة لمحام بتهمة تزوير محررين رسمين فى قنا هيئة المحكمة
قنا صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى عبدالجواد إسماعيل، وأحمد عبد الحى قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بمعاقبة محامي بالسجن سنة بتهمة التزوير.

تعود أحداث الواقعة إلي عام 2019 عندما تم ضبط سمير.ح، 40 عاما، محام حر، بتهمة التزوير في محررين رسمين عن طريق الاصطناع بجعل واقعة مزورة واقعة صحيحة بخاتم مقلد لخاتم شعار الجمهورية في واقعة إقامة دعوي صحة توقيع.

تم إحالة الواقعة إلي محكمة جنايات قنا والتي تحمل رقم 879 لسنة 2019 والمقيدة برقم 27 لسنة 2019 والتي قضت بالسجن عام للمحام.





 


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