الرى: تنفيذ 195 مشروعا فى مجال الموارد المائية ضمن حياة كريمة

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تشارك بشكل محورى فى أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق، وتوفير فرص العمل، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية.

وأضاف أن أجهزة الوزارة تنفذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية فى 195 مشروعا حتى اليوم ، فى 54 مركز من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" فى نطاق 20 محافظة، وبتكلفة تصل إلى نحو 13.35 مليار جنيه.

وأوضح عبد العاطى أن أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة نحو 2274 كم، وجارٍ العمل فى ترع بأطوال تصل إلى 1743 كيلو، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ4017 كيلو، وجارى تنفيذ 6 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة، وتم الانتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، كما تم تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 مترا بمركزى ملوى وديرمواس بمحافظة المنيا.

وأشار عبد العاطى إلى أن الوزارة قامت بتدبير 105 قطع من الأراضى من منافع الرى بمساحة تجاوز 187 ألف متر مربع بمحافظات أسيوط والمنيا والدقهلية والبحيرة والمنوفية وسوهاج والأقصر وقنــا، لإقامة مشروعات خدمية في إطار المبادرة مثل "مراكز شباب - محطاترفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف".