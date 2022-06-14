الرئيس الأمريكى يعلن تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بكوريا الشمالية

كتب : أحمد علوى

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن عن تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بكوريا الشمالية، وذلك فى رسالة وجهها إلى الكونجرس.

وقال بايدن فى رسالته إن "المادة 202 (د) من قانون حالة الطوارئ الوطنية 50 U.S. المتعلقة بكوريا الشمالية ستبقى سارية المفعول بعد تاريخ الذكرى السنوية لها الموافق 26 يونيو 2022.

وأضاف أن "وجود وخطر انتشار المواد الانشطارية التى يمكن استخدامها فى صنع الأسلحة فى شبه الجزيرة الكورية، وإجراءات وسياسات حكومة كوريا الشمالية التى تزعزع استقرار شبه الجزيرة الكورية وتهدد القوات المسلحة للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها التجاريين فى المنطقة، بما فى ذلك سعيها لبرامج نووية وصاروخية، وغيرها من الإجراءات والسياسات الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار التى تمارسها حكومة كوريا الشمالية، لا تزال تشكل تهديدا غير عادى للأمن القومى والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة".

وتابع: "لهذا السبب، قررت أنه من الضرورى استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة فى الأمر التنفيذى 13466 فيما يتعلق بكوريا الشمالية".