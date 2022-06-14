الديوان الأميرى بالكويت: ولى العهد بصحة جيدة

إيمان حنا

طمأن الديوان الأميرى بدولة الكويت الشعب الكويتي بأن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح يتمتع بصحة وعافية بعد أن ألمت به وعكة صحية احتاج على إثرها إلى راحة مؤقتة، داعين الله أن يعطيه موفور الصحة وتمام العافية، وفق وكالة "كونا".