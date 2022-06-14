الدكتور علاء مسعود عضوًا باللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء

الغربية - عادل ضرة

أصدر الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قرارا باختيار الدكتور علاء أحمد عبد القوى مسعود، الأستاذ بكلية العلوم جامعة طنطا، عضوًا باللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للمرة الثانية على التوالي.



من جانبه هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، الدكتور علاء مسعود على تجديد الثقة واختياره لعضوية اللجنة للمرة الثانية والذى يأتى تتويجًا لتميزه العلمي.



يذكر أن اللجنة تضم نخبة متميزة من الأساتذة، بما يحقق أهداف خطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية 2030.