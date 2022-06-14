الداخلية تضبط شحنة حشيش بقيمة 3.5 مليون جنيه فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وبحوزته (510 طرب لمخدر الحشيش وزنت 51 كيلو جراما – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – ملصقات وإسطمبات خشبية - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3٫570٫000 ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعين ألف جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.