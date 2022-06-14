ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن ضباط اللواء الـ4 للجيش الصومالي قولهم إن "القيادي الذي قتل في العملية العسكرية التي جرت بمنطقة ولاوين يدعى حسن سليمان علي؛ وهو المسؤول عن الاستطلاع والاستخبارات لدى مليشيات الشباب المتطرفة في المنطقة.

وأشاروا إلى أن العملية العسكرية التي قتل فيها القيادي كانت مخططة، وأنهم يلاحقون حالياً عناصر أخرى من مليشيات الشباب المتمردة.