التضخم فى السويد يسجل أعلى مستوى منذ 3 عقود

كتبت: هناء أبو العز

استمر معدل التضخم في السويد في الارتفاع ليسجل أعلى مستوى له منذ 3 عقود خلال مايو الماضي، بحسب بيانات أصدرها اليوم الثلاثاء مكتب الإحصاء السويدي.

وقال المكتب إن معدل التضخم في السويد ارتفع إلى 7.2 % خلال الشهر الماضي، مؤكدا أن هذا الرقم يعد الأعلى منذ ديسمبر العام 1991.

وكان التضخم قد ارتفع بشكل كبير وغير متوقع خلال أبريل ، حيث بلغ التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين 6.4%، وكان المحللون يتوقعون زيادة إلى 7.0%.

والتضخم هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائية المرتبطة بسعر صرف العملة،ويشير التضخم إلى زيادة مستمرة في أغلب الأسعار، ما يؤدي في النهاية إلى انخفاض قيمة العملة الفعلية.

وويعبّر معدل التضخم عن التغير في الأسعار بالنسبة المستهلك، ويقاس على أساس سنوي أي مقارنة الشهر بما يقابله من العام الماضي، أو على أساس شهري بالمقارنة بين شهرين متتاليين.

وكانت دراسة أجراها بنك (SBAB) لصالح راديو “إيكوت” السويدي الشهر الماضي، قد أشارت إلى أن نفقات الأسرة المتوسطة، التي لديها طفلان ومنزل”فيلا” وسيارة، سترتفع ما بين 37 ألف و40 ألف و40000 كرون(3600 يورو-3900) خلال هذا العام.

وأرجعت الدراسة هذا إلى الارتفاع المتسارع في أسعار العديد من السلع والخدمات، خصوصا إلى الكهرباء، التي شهدت الارتفاع الأكبر في الأسعار تليها أسعار الوقود.