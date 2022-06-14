التحقيقات مع اللص المتهم بسرقة خزينة شركة بمدينة نصر تكشف ارتكابه وقائع سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال القاهرة، أن المتهم بسرقة خزینة إحدى الشركات وحيازة مواد مخدرة فى مدينة نصر، تبين أن له معلومات جنائية وارتكب وقائع سرقة سابقة.

وكانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاط لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وكشف أجهزة الأمن ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة مدینة نصر ثان من موظف بإحدى شركات النقل البرى، بتضرره من سرقة مبلغ مالى من داخل خزینة المكتب عقب تركه لھا مفتوحة، والتوجه لمتابعة قیام إحدى الرحلات.

وبإجراء التحریات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة، وعقب تقنین الإجراءات تم القبض عليه وعثر بحوزته على مبلغ مالى وكمیة من مخدر الھیروین، وبمواجهته اعترف بالتصرف فى باقى المبلغ المالي المستولى علیه بشراء المواد المخدرة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.